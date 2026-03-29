Nel quartiere di Niguarda si trova il teatro della Cooperativa del Renato Sarti, situato in via Hermada nel centro del vecchio paese. La struttura rappresenta uno dei principali punti di riferimento culturali della zona, attirando visitatori e appassionati di spettacoli teatrali. La compagnia teatrale, presente sul territorio, organizza regolarmente eventi e rappresentazioni per la comunità locale.

e Fabio Wolf Anca num, in del nost piccol, chì a Niguarda, g’hemm i noster tesor e el pussè sbarlusent l’è el Teater de la Cooperativa del Renato Sarti, propi in la via Hermada, in del center del vecc paes. La soa programmazion ne permett de vedè di artista de grand nomm, che vegnen de tutta la Penisola e l’è on pont de riferiment per el teater civil e anca per quell comich contemporani. L’è inscì che g’hemm la fortuna de avè in scena el smisuraa talent de l’Andrea Cosentino cont el sò spettacol storich “Primi passi sulla luna”. Abruzzes, de Chieti, nassuu in del ‘67, el Cosentino l’ha passaa la vitta in teater: attor e drammaturgh, l’ha vinciuu el Premi Ubu in del 2018 e el g’ha a l’attiv on monton de spettacol e de apparizion in la television. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - On Cosentino nel tesor di Niguarda

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