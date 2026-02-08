Cadavere su spiaggia nel Cosentino

Questa sera gli agenti stanno indagando sulla spiaggia di Scalea, dove è stato trovato un corpo in decomposizione. La scoperta ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine, che ora cercano di capire cosa sia successo. Nessuna informazione ancora sul motivo o sull’identità della vittima.

21.00 Indagini sono in corso sul ritrovamento di un corpo in decomposizione sulla spiaggia di Scalea, centro dell'Alto Tirreno cosentino.Da quanto si apprende potrebbe essere il corpo di una donna anche se sarà necessario aspettare gli esiti degli esami medico-legali. E' probabile che il corpo sia giunto sulla spiaggia trasportato dalla corrente del mare o dalle mareggiate di questi giorni. Ad accorgersi del cadavere una coppia di passanti che ha lanciato l'allarme.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Cosentino Cadavere Trovato cadavere in spiaggia, indagini in corso per risalire all'indentità Questa mattina a Milazzo, nella zona della Ngonia del Tono, è stato trovato un cadavere sulla spiaggia. Shock in Italia, scoperto un cadavere in spiaggia: “Trovato così, terribile” Nelle prime ore del mattino, una scoperta inquietante ha scosso una spiaggia italiana: il ritrovamento di un cadavere. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cosentino Cadavere Argomenti discussi: Il corpo senza vita di un uomo trovato sulla spiaggia di Catanzaro, accertamenti in corso; Cadavere rinvenuto sulla spiaggia di Catanzaro, indagini in corso (VIDEO); Tragedia in spiaggia, ritrovato il cadavere di un uomo: indagini in corso; Cadavere rinvenuto sulla spiaggia di Catanzaro Lido. Scalea, rinvenuto in spiaggia un cadavere in decomposizioneIl corpo è stato trovato nei pressi del Lido Nausicaa, nella zona sud della cittadina tirrenica. A restituirlo il mare in burrasca di questi giorni ... cosenzachannel.it Cadavere ritrovato sulla spiaggia di Lido. In corso accertamenti fotoRistrovato, pochi minuti fa, il cadavere di un uomo di circa cinquant’anni sulla spiaggia del quartiere marinaro. Dai documenti ritrovati potrebbe essere un uomo di origine campana. catanzaroinforma.it Scalea, ritrovato un cadavere sulla spiaggia. Il mare in burrasca ha restituito un corpo in avanzato stato di decomposizione nei pressi del Lido Nausicaa. Carabinieri e scientifica hanno delimitato l’area e avviato i rilievi. Identità ancora sconosciuta, indagini c facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.