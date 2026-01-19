Sequestrata cocaina per 1 milione di euro cinque arresti nel cosentino

La Guardia di Finanza di Cosenza ha sequestrato un ingente quantitativo di cocaina, valutato circa un milione di euro, e ha arrestato cinque persone nel comune di Cetraro. L’indagine ha portato alla scoperta di un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti, evidenziando l’attività illecita nel territorio.

COSENZA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Cosenza ha individuato un casolare, nel comune di Cetraro, utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanza stupefacente. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti e sequestrati 5 panetti di cocaina pari a circa 5 Kg e mezzo e 750 grammi di marijuana e attrezzatura varia per il taglio, la pesatura e il confezionamento, unitamente a banconote pari a oltre 100 mila euro accuratamente suddivise in più “mazzette” impacchettate in buste sottovuoto. Inoltre, adiacente l’immobile è stata rinvenuta e sequestrata un’autovettura con doppio-fondo per il trasporto occulto dello stupefacente.🔗 Leggi su Ildenaro.it Spaccio di droga sul litorale: sequestrata cocaina dal valore di oltre 1 milione

Le forze dell'ordine di Ostia hanno sequestrato circa 9 chilogrammi di cocaina, con un valore stimato superiore a un milione di euro. L'operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, ha portato all'arresto di un uomo di nazionalità italiana. L'intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga sul litorale, per garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate. Leggi anche: San Giuliano Milanese, nel doppiofondo del bagagliaio un milione di euro di cocaina La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sequestrata cocaina per 1 milione di euro, cinque arresti nel cosentino - La Guardia di Finanza di Cosenza ha individuato un casolare , nel comune di Cetraro, utilizzato per il taglio e ... notizie.tiscali.it

Cosenza, scoperto casolare per il taglio e confezionamento della droga: sequestrata cocaina e 100 mila euro - facebook.com facebook

