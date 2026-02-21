Ascoli tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto | trovati morti un uomo e una donna incinta Giallo sulle cause del decesso
Un uomo di 30 anni e una donna incinta tra i 30 e i 40 anni sono stati trovati morti nella loro tenda vicino al fiume Tronto, in zona Borgo Solestà. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato la tenda aperta e chiamato le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sulle cause di questa tragedia, che ha sconvolto la comunità locale. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si cercano risposte.
ASCOLI - Un uomo di 30 anni e una donna fra i i 30 e 40 anni, senza fissa dimora, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto nella zona di Borgo Solestà dove si erano accampati da un po' di tempo. La coppia in profondo stato di indigenza era giunta in Ascoli da qualche mese e secondo le prime ricostruzioni era stata segnalata ai servizi sociali del Comune. A quanto si apprende la donna era incinta. La vittima era di nazionalità brasiliana. Lei, figlia adottiva, era incinta e avrebbe partorito ad aprile. Da un paio di giorni lui aveva acquistato su Internet una tenda molto grande dove andava a dormire. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
