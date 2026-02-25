Trovata morta in casa | è giallo sulle cause del decesso

Ripetute chiamate a cui seguiva il silenzio e poi la tragedia: il corpo senza vita di una 23enne in un appartamento di Vito di Jasi ad Aversa. A lanciare l'allarme un familiare preoccupato dal silenzio della giovane. Da lì l'allerta ai soccorsi. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno aperto la porta per consentire ai sanitari del 118 di entrare. I medici hanno ritrovato la giovane priva di vita. Sul posto i carabinieri della locale compagnia. La ragazza non presentava segni visibili sul corpo. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Spedizione punitiva nel bar: tre in ospedale. Ipotesi rancori per motivi di concorrenza . 🔗 Leggi su Casertanews.it

23enne trovata morta in casa ad Aversa: IDENTIFICATA LA VITTIMAAVERSA – La giovane trovata senza vita nella serata di ieri in un'abitazione di via Vito di Jasi è stata identificata: si chiamava Lucienne Polito, 23 anni. L'allarme è scattato intorno alle 20 di ier

