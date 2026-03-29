Il rincaro del gasolio sta causando preoccupazioni nel settore turistico. Secondo fonti del settore, se i prezzi non dovessero diminuire, numerosi gruppi già prenotati potrebbero annullare le vacanze in località di mare. La situazione potrebbe influenzare le prenotazioni previste per questa stagione, con ripercussioni sulle attività degli operatori turistici.

"Se i prezzi del gasolio non calano, quest’estate molti gruppi organizzati potrebbero rinunciare alle vacanze a Rimini ". A lanciare l’allarme è Giovannino Montanari, il fondatore della Montanari tour. Montanari, che festeggia 50 anni di attività ("ho cominciato nel 1976 con Cooptur di Miramare") e l’ingresso nel Museo internazionale del turismo, conosce come le sue tasche il settore dei viaggi di gruppo. La Montanari tour è tra le realtà leader in Italia per le vacanze di gruppo della terza età. "Quest’estate dovremmo riuscire a garantire oltre 400mila presenze in Riviera grazie ai gruppi degli over 65. L’80% dei gruppi ha già prenotato". Ma ora, "con il gasolio alle stelle per colpa della guerra in Iran, tante agenzie di viaggio e compagnie di bus chiamano per rivedere i prezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ombre di guerra sul turismo: "Il caro-gasolio ci farà perdere molti gruppi già prenotati"

Articoli correlati

Caro carburanti, già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise: “Il gasolio rincara in tutta Italia”È già finita la breve tregua sui carburanti seguita al decreto energia adottato dal governo mercoledì scorso.

Caro-carburanti, in Lombardia i prezzi corrono: gasolio a 2 euro, benzina a 1,82. L’effetto guerra nei self-serviceMilano, 14 marzo 2026 - Gasolio in modalità self sopra quota 2 euro, benzina sopra 1,8 euro al litro.

Una raccolta di contenuti su Ombre di guerra sul turismo Il caro...

Temi più discussi: Ombre di guerra sul turismo: Il caro-gasolio ci farà perdere molti gruppi già prenotati; Economia veronese a un bivio: ombre di guerra, sfida globale e manifattura come ancora di salvezza; Cosa vogliono e temono dall’AI 81 mila persone, studio Anthropic; Sull’America si allunga l’ombra della recessione, ma Trump nega la realtà.

Ombre di morte nel presepe in tempo di guerraNella stalla del presepe il pastore è un’ombra nera di morte, i contadini e i paesani hanno volti spettrali, i colori sono scuri e inquietanti, le espressioni cupe e tristi. L’unica luce di speranza, ... ilgiorno.it

Camera commercio Alessandria-Asti, 'la guerra getta un'ombra sull'export'(ANSA) - ALESSANDRIA, 13 MAR - L'escalation del conflitto in Medio Oriente, divampata appena dieci giorni fa, proietta un'ombra di incertezza sugli equilibri del commercio internazionale. Lo dichiar ... msn.com

"Le ombre della notte" - '500 di Guglielmo Mangili - Atto 1 - facebook.com facebook

‘Luci e Ombre’ di Freecamera: inaugurazione sabato 21 marzo x.com