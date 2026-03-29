Oltre mille spettaori per il Re Leone

Oltre mille persone hanno assistito allo spettacolo al Teatro Lyrick di Assisi, tra applausi e reazioni dal pubblico. Lo spettacolo ha coinvolto gli spettatori oltre la semplice rappresentazione, creando momenti di forte partecipazione emotiva. La performance ha riscosso grande successo, attirando un pubblico numeroso e variegato. Non sono stati riportati problemi o incidenti durante l’evento.

CITTÀ DI CASTELLO Mille spettatori hanno riempito il Teatro Lyrick di Assisi, con applausi a scena aperta a uno spettacolo che ha saputo travalicare i confini della rappresentazione artistica per invadere quella emotiva. Lo spettacolo “Re Leone- Lei Vive in Noi“ ha confermato il suo successo dopo le sei serate sold out registrate a Città di Castello, candidandosi a diventare un progetto stabile nel tempo. Questa replica in uno dei teatri più prestigiosi dell’Umbria, segna il trionfo di un’idea nata nel 2024 all’interno dell’Oratorio PerDiQua di Cerbara. Il progetto, ideato da Francesco Falomi e Virginia Berliocchi, ha coinvolto un’intera comunità: oltre sessanta tra bambini e ragazzi, quaranta volontari nel dietro le quinte e un coro di amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oltre mille spettaori per il “Re Leone“ Articoli correlati Poste, parità di genere oltre il 60%: nel Palermitano oltre mille donne impiegate in ufficio e come portalettereAll’indomani della Giornata internazionale della Donna, i numeri della presenza femminile di Poste Italiane in provincia di Palermo confermano... Israele nella notte ha continuato a bombardare Beirut in Libano, oltre mille morti (di cui oltre 100 bambini)Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut in Libano, poche ore dopo che le... Zootropolis 2 | Všetky Fakty, Easter Eggy A Referencie Contenuti utili per approfondire Oltre mille Temi più discussi: Oltre mille spettaori per il Re Leone; Il volley delle scuole conquista il Villa Romiti: oltre mille spettatori per le finali; Successo per Bergamo Jazz: oltre 8.600 spettatori e 9 sold out; POLLINEfest, successo per l’undicesima edizione: oltre 700 spettatori a Torino. Il volley delle scuole conquista il Villa Romiti: oltre mille spettatori per le finaliFORLÌ – Una domenica all’insegna dello sport e della partecipazione ha acceso il Palasport Villa Romiti, trasformato per un pomeriggio nel cuore pulsante del volley giovanile cittadino. Le fasi finali ... forli24ore.it Carnevale gran debutto. Oltre mille gli spettatori: Un bellissimo spettacoloSANTA CROCEUn grande debutto per la novantottesima edizione del Carnevale d’Autore di Santa Croce. Alle 15,30, quando il presentatore Federico Castellani, attore, sosia di Massimo Ceccherini, ha dato ... lanazione.it Corteo ‘No Kings’ a Roma, c’è massima allerta: schierati oltre mille agenti. Segui gli aggiornamenti qui : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/03/28/corteo-no-kings-a-roma-ce-massima-allerta-schierati-oltre-mille-agenti/ - facebook.com facebook Successo per le Giornate FAI a Mossa: oltre mille visitatori tra ville, mostre e iniziative culturali. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Cultura #Turismo x.com