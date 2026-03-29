Le recenti tragedie tra i giovani hanno portato all’attenzione un problema spesso sottovalutato: la solitudine. Questa condizione, che spesso si manifesta lontano dagli occhi, viene considerata come un fattore che può influire sul benessere mentale dei giovani. Gli esperti sottolineano come la difficoltà nel mantenere rapporti autentici e il senso di isolamento possano rappresentare rischi concreti.

La riflessione scaturita dalle recenti tragedie giovanili si concentra oggi su un nemico invisibile ma devastante: la solitudine. Mentre l’opinione pubblica tende a cercare colpevoli immediati nelle piattaforme digitali, le autorità competenti invitano a guardare oltre i sintomi superficiali per comprendere le radici profonde del disagio. L’intervento della viceministra Maria Teresa Bellucci e le parole della professoressa Chiara Mocchi delineano una strategia basata sull’ascolto attivo e sulla prevenzione, sostenuta da investimenti concreti di centinaia di milioni di euro. Il dibattito pubblico rischia di essere fuorviante quando punta il dito esclusivamente verso i social network come causa unica dei comportamenti violenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre i social: la solitudine è il vero nemico da sconfiggere

Articoli correlati

Ucraina, Budanov: “dobbiamo sconfiggere il nemico”Volodymyr Zelensky ha scelto, infatti, il suo nuovo braccio destro: Kyrylo Budanov.

Leggi anche: “Missione compiuta”, tutte le volte che Trump ha sferrato attacchi proclamando la vittoria ma senza sconfiggere il nemico

How to Retain Information

Aggiornamenti e notizie su Oltre i social la solitudine è il vero...

Temi più discussi: Social media, l’Azienda USL Toscana nord ovest ai vertici nazionali con oltre 60mila follower su Facebook; Scuola e social: il 72% degli studenti italiani è connesso oltre le 4 ore. I dati; Radio Italia a Sanremo: copertura social da oltre 200 milioni di impression e 30mila presenze al Village; Fai la tua mossa! La campagna che ha portato i RAEE dai social alle scuole (e oltre).

SOLITUDINE DIGITALE Oltre la solitudine digitale: il boom dei nuovi modi per conoscersi onlinePer anni ci siamo detti che i social ci rendevano soli. Ed era vero, almeno in parte. Nel 2021 il Censis ci ricordava che oltre 12 milioni di italiani soffrono di solitudine cronica. Strano, no? Conne ... statoquotidiano.it

Oltre il 10% dei ragazzi dipende dai social: arriva la task force di docenti formati per intercettare il disagioUn master universitario forma insegnanti capaci di riconoscere i segnali di dipendenza digitale tra gli studenti. Il progetto, primo in Italia, nasce per rispondere a un'emergenza crescente: uno ... alfemminile.com

Koen Vanmechelen, l'arte oltre l'uomo a Venezia. La sua prima personale a Palazzo Rota Ivancich dal 9 maggio #ANSA x.com

Restauro conservativo dell’Antico caffè Tettamanzi, oltre 66mila euro dal ministero della Cultura La Soprintendenza chiarisce l’iter che ha portato all’erogazione del contributo per lo storico caffè letterario di Nuoro - facebook.com facebook