Ucraina Budanov | dobbiamo sconfiggere il nemico

Kyrylo Budanov, nuovo capo dell’Ufficio del presidente ucraino, è stato designato da Volodymyr Zelensky dopo un mese di vacanza. Questa nomina segna un passo importante nella gestione delle questioni di sicurezza e strategia nazionale. Budanov, figura di rilievo nel settore militare, ha dichiarato l’obiettivo di sconfiggere il nemico, sottolineando l’impegno del governo ucraino nel proseguire la difesa del paese.

Dopo oltre un mese, la poltrona del capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina non è più vacante Volodymyr Zelensky ha scelto, infatti, il suo nuovo braccio destro: Kyrylo Budanov. Il capo dell’intelligence militare prende il posto di Andriy Yermak, dimessosi lo scorso 28 novembre a causa del coinvolgimento nell’inchiesta “Midas” su un presunto giro di tangenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

