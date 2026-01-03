Ucraina Budanov | dobbiamo sconfiggere il nemico

Kyrylo Budanov, nuovo capo dell’Ufficio del presidente ucraino, è stato designato da Volodymyr Zelensky dopo un mese di vacanza. Questa nomina segna un passo importante nella gestione delle questioni di sicurezza e strategia nazionale. Budanov, figura di rilievo nel settore militare, ha dichiarato l’obiettivo di sconfiggere il nemico, sottolineando l’impegno del governo ucraino nel proseguire la difesa del paese.

Dopo oltre un mese, la poltrona del capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina non è più vacante Volodymyr Zelensky ha scelto, infatti, il suo nuovo braccio destro: Kyrylo Budanov. Il capo dell'intelligence militare prende il posto di Andriy Yermak, dimessosi lo scorso 28 novembre a causa del coinvolgimento nell'inchiesta "Midas" su un presunto giro di tangenti.

Ucraina, Zelensky nomina Budanov capo dell'Ufficio del Presidente - Il tenente generale, ex capo dell'intelligence, prende il posto del dimissionario Yermak. msn.com

Zelensky mette Budanov a capo dell'Ufficio presidenziale - Finisce l’èra di Yermak: il capo dei servizi segreti affiancherà il presidente ucraino. ilfoglio.it

Ucraina, rimpasto ai vertici: Zelensky promuove Budanov, via il ministro della Difesa x.com

Budanov "Ho accettato l'offerta del Presidente Zelensky di guidare l'Ufficio del Capo di Stato" CHI È BUDANOV Kyrylo Oleksiyovych Budanov è un ufficiale dell’intelligence militare ucraina nato il 4 gennaio 1986 a Kyiv. È stato capo della Direzione Princip - facebook.com facebook

