Screening gratuiti per le donne Successo per la prevenzione

Sabato scorso, la Croce Rossa di San Marcello ha organizzato una giornata di screening gratuiti dedicati alle donne. L’evento ha attirato molte partecipanti e i risultati sono stati molto positivi.

Giornata di screening gratuito organizzata dalla Croce Rossa di San Marcello, sabato scorso. Il risultato è stato ottimo. "Siamo davvero soddisfatti – ci dicono dal sodalizio - di raccontare un'iniziativa che ci ha riempito il cuore: una giornata completa di screening gratuito per il tumore al seno, organizzata qui alla nostra sede della Croce Rossa di San Marcello. È stato un progetto nato dal desiderio concreto di fare prevenzione sul territorio, dove purtroppo manca la presenza di un senologo. Abbiamo contattato la Fondazione Radioterapia Oncologica di Careggi e il dottor Tommaso Amadori, un senologo che è anche ecografista, chiedendo la loro collaborazione.

