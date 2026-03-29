OLED e comfort visivo | tutte le funzioni del Magic 8 Pro Air

Sul mercato degli smartphone con display OLED, la regolazione della luminosità avviene principalmente tramite la modulazione di larghezza di impulso (PWM), metodo comunemente adottato. Questa tecnologia viene utilizzata nella maggior parte dei dispositivi attualmente disponibili, influenzando il modo in cui la luminosità viene adattata allo schermo. Tra i modelli che integrano questa funzione si trova il nuovo Magic 8 Pro Air, che include anche altre caratteristiche legate al comfort visivo.

Il metodo più diffuso per regolare la luminosità di un display OLED è la modulazione di larghezza di impulso (PWM), presente nella maggior parte degli smartphone moderni con pannello OLED. Questo sistema può però causare uno sfarfallio percepibile, soprattutto a basse frequenze, provocando affaticamento visivo, irritazione o mal di testa in utenti più sensibili. Con l’oscuramento PWM ad alta frequenza, come nel caso dell’Honor Magic 8 Pro Air, che può raggiungere fino a 4.320 Hz, il problema dello sfarfallio diventa meno evidente. Tuttavia, la frequenza di base spesso più bassa può ancora rendere percepibile lo sfarfallio a utenti particolarmente sensibili. 🔗 Leggi su Billipop.com

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