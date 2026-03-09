Slot 3 Magic Eggs | tutto sui simboli e le funzioni firmati Pragmatic Play

La slot 3 Magic Eggs di Pragmatic Play si svolge in un paesaggio norvegese con montagne innevate e un fiordo. Il gioco presenta simboli legati a draghi, vichinghi e uova magiche. Sono presenti funzioni speciali e simboli che attivano le varie modalità di gioco. La grafica richiama un’atmosfera artica, con elementi visivi ispirati alla cultura vichinga.

La slot 3 Magic Eggs di Pragmatic Play conduce il giocatore in un fiordo norvegese, tra montagne innevate, vichinghi e simpatici draghi. Sono proprio questi ultimi i protagonisti del gioco, grazie alle loro uova colorate che schiudono jackpot e moltiplicatori di vincita. Storia e fantasia si fondono con la slot online 3 Magic Eggs. Nella cornice mozzafiato di un fiordo innevato spicca la griglia 5x3, su cui atterrano simboli a tema e soprattutto uova colorate. Uova di drago, a ben vedere, quelli che notiamo sorriderci sopra i rulli. Non sono lì a caso, tutt'altro. Il loro compito è quello di raccogliere le uova blu, verdi e rosse regalandoci, in questo modo, respin potenzialmente redditizi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Slot 3 Magic Eggs: tutto sui simboli e le funzioni firmati Pragmatic Play