Serie D girone H | si gioca la Domenica delle Palme il programma

La 29ª giornata del girone H di Serie D si svolgerà domenica 29 marzo 2026, con inizio alle 15.00. Le partite in programma sono Martina contro Afragolese, Pompei contro Fasano, Sarnese contro Nola, Manfredonia contro Gravina e Francavilla in Sinni. La giornata si gioca nella Domenica delle Palme e coinvolge cinque incontri.

29a giornata 29.03.2026 h 15.00Martina-AfragolesePompei-FasanoSarnese-NolaManfredonia-GravinaFrancavilla in S.-HeracleaV. Francavilla-NardòFerrandina-PaganeseBarletta-Real NormannaFidelis Andria-Acerrana ClassificaBarletta 55Paganese 53Martina 52Fasano 52Afragolese 46Nardò 45V. Francavilla 43Gravina 39F. Andria 37Nola 37Real Normanna 36Manfredonia 35Heraclea 33Sarnese 32Francavilla S. 31Ferrandina 25Pompei 21Acerrana 14 29a giornata 29.03.2026 h 15.00Nola-BarlettaNardò-PompeiFasano-FerrandinaFidelis Andria-Francavilla in S.Heraclea-ManfredoniaGravina-MartinaReal Normanna-PaganeseAcerrana-SarneseAfragolese-Virtus Francavilla IlSipontino. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, girone H: si gioca la Domenica delle Palme, il programma Articoli correlati Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il punto. Montevarchi-Tau si giocherà domenica 15 Leggi anche: Montevergine, l'Abate punta a riaprire il Santuario per la Domenica delle Palme Altri aggiornamenti su Serie D girone H si gioca la Domenica... Temi più discussi: Tabellino partita Città Di Fasano vs Barletta 1922; Tabellino partita Fidelis Andria vs Nola 1925; Tabellino partita Martina Calcio 1947 vs Francavilla; Tabellino partita Nardò vs Heraclea Calcio. Serie D girone H 2025/26, risultati e classifica 28ª giornata: tris Paganese e Normanna, in 4 per la vettaROMA. Questo fine settimana si è concluso il ventottesimo turno del campionato di Serie D girone H 2025/26, 26 gol ... restodelcalcio.com Serie D, i verdetti del girone H: Casarano in C, il playout è Ugento-ManfredoniaLa promozione diretta è andata, come da regolamento, alla prima classificata. Il Casarano ha chiuso il campionato al primo posto con 74 punti, frutto di una stagione costruita sulla solidità difensiva ... it.blastingnews.com Il prof. D’Orsi, in queste ore, sta rilasciando una serie di interviste piene di menzogne sul mio conto, a partire dalle tempistiche e dal contenuto della querela che mi ha fatto recapitare qualche giorno fa. Faccio questo video, non tanto per la questione - già com - facebook.com facebook Fase finale Primavera 1, la Lega Serie A ha ufficializzato la sede e il programma delle gare x.com