La domenica delle Palme si celebra la settimana prima della Pasqua e comprende la benedizione e la consegna degli ulivi, simbolo tradizionale di questa ricorrenza. In questa giornata, vengono svolti riti specifici che coinvolgono la comunità locale, con alcune cerimonie tenute in chiese e piazze. La benedizione degli ulivi rappresenta un momento centrale di questa celebrazione annuale.

Il racconto dei Vangeli Racconta il Vangelo di Giovanni. «Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: "Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d'Israele!". Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: “Non temere, figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina”». La palma è la pianta che si rinnova ogni anno con una foglia, ma riporta anche all’immagine messianica di creazione un ponte tra il monte e la città. In Occidente la palma è stata sostituita dall’ulivo, simbolo di pace e di Gesù stesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Domenica delle Palme: l'ulivo e gli altri riti a una settimana dalla Pasqua

Articoli correlati

Leggi anche: Domenica delle Palme, a Taranto le aste per i riti della Settimana Santa Statue e simboli della Passione

Pasqua 2026, tutti gli eventi religiosi: si parte con la Domenica delle Palme il 29 marzo“Ci è data la grazia di una nuova Settimana Santa, in cui seguire il Signore lungo le strade della Città, partecipare alla Cena, sostare nell’Orto,...

Altri aggiornamenti su Domenica delle Palme l'ulivo e gli...

Temi più discussi: Domenica delle Palme, cosa si celebra e perché si usano rami d'ulivo; Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; La Domenica delle Palme in Duomo; Domani è la Domenica delle Palme 2026: pace, ulivi e l’arte dell’intreccio.

Buona Domenica delle Palme 2026, le immagini e Gif di auguri da mandare su Whatsapp il 29 marzoIl 29 marzo 2026 si celebra la Domenica delle Palme, la ricorrenza che segna l’inizio della Settimana Santa. Qui trovate una raccolta di immagini e Gif gratuite da scaricare e inviare su WhatsApp a ... fanpage.it

Domenica delle Palme: ingresso del Signore a Gerusalemme e inizio della Settimana SantaIngresso di Gesù a Gerusalemme con rami benedetti e proclamazione della Passione: porta della Settimana Santa. msn.com

Buona domenica a tutti - facebook.com facebook