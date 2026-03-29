Oggi 29 marzo Domenica delle Palme | l’ingresso trionfale di Gesù apre la Settimana Santa

Oggi, 29 marzo, si celebra la Domenica delle Palme, giorno che segna l’ingresso di Gesù a Gerusalemme con un’acclamazione popolare. Questa ricorrenza dà inizio alla Settimana Santa, periodo dedicato alla commemorazione della Passione, morte e risurrezione del Signore. La giornata viene ricordata con processioni e rituali che ripercorrono i momenti chiave di questa settimana religiosa.

La Domenica delle Palme, con la commemorazione dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme comincia la Settimana Santa in cui si celebra la Passione del Signore. La Domenica delle Palme è una solennità considerata come celebrazione mobile, che ogni anno ha una data diversa, in relazione a quella della Pasqua, pertanto quest’anno si celebra oggi, 29 marzo. Si tratta, infatti, della Domenica che precede la celebrazione della Resurrezione del Signore e commemora l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme avvenuto, appunto, la domenica che precedeva la Pasqua ebraica. Oggi 29 marzo: Domenica delle Palme, Gesù è accolto trionfalmente a... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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