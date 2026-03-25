domenica delle palme a carini la via crucis apre la settimana santa

Domenica delle Palme nel centro storico di Carini si svolge la processione della via Crucis, evento che dà inizio alla Settimana Santa. La sacra rappresentazione, organizzata dalla confraternita dei

Domenica delle Palme nel centro storico di Carini sfila la via Crucis. La sacra rappresentazione che apre gli eventi della Settimana Santa è organizzata dalla confraternita dei "33", fondata nel 1712, anno in cui i frati francescani che abitavano nel convento che una volta si trovava in piazza San Lorenzo regalano un appezzamento di terreno ad alcuni carinesi con la promessa di costruire una chiesa e formare una confraternita dedita a far rivivere la passione e la morte del Cristo. Un evento unico la cui realizzazione ogni anno, dal 1986, è resa possibile grazie all'impegno e alla devozione dei 130 confratelli della congregazione, oggi guidata da Marcello Migliore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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