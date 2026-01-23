Sul mercato dell'Inter si riaccende l'attenzione su Ivan Perisic, con possibilità di un suo ritorno. La decisione dipende principalmente dal Bayern Monaco, che deve valutare l'eventuale cessione. Intanto, l'esterno del PSV manifesta interesse a tornare a Milano, mentre Chivu attende rinforzi per consolidare la rosa sulla fascia. La situazione rimane in evoluzione e dipende da vari fattori legati alle trattative internazionali.

Inter News 24 Mercato Inter, l’esterno del PSV spinge per il rientro a Milano mentre Chivu attende rinforzi sulla fascia. Le vie del mercato sono infinite e potrebbero riportare Ivan Perisic a vestire la maglia dell’ Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato, prossimo ai 37 anni, sogna un ultimo ritorno romantico a San Siro. Attualmente al PSV Eindhoven, Perisic sarebbe pronto a rinunciare al contratto fino al 2027 pur di tornare nel club che ha più amato. Tuttavia, la società olandese fa muro: i biancorossi lo considerano incedibile per puntare ai playoff di Champions League. « Il destino dell’affare sembra paradossalmente nelle mani del Bayern Monaco », poiché un’eventuale sconfitta degli olandesi contro i bavaresi potrebbe spingere la dirigenza a liberare il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, nuovo spiraglio per il ritorno di Perisic? Tutto dipende dal… Bayern Monaco: ecco il perché

