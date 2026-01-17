L'Inter ha mostrato interesse per Pietro Comuzzo, giovane difensore della Fiorentina, noto per il recente gol contro il Milan. La trattativa potrebbe rafforzare l’asse tra le due società, con la Fiorentina che valuta eventuali sviluppi. La cessione di Comuzzo rappresenta un possibile passo per l’Inter nel rafforzare la propria linea difensiva, mentre la Fiorentina continua a monitorare le proprie strategie di mercato.

L’ Inter ha acceso i riflettori su Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina reduce dal gol segnato nell’ultimo turno di Serie A contro il Milan. Il profilo è entrato con decisione nei radar nerazzurri come possibile investimento per il presente e per il futuro, in linea con le direttive di sostenibilità e valorizzazione dettate da Oaktree Capital Management. Comuzzo nel mirino: identikit e strategia nerazzurra. Il centrale viola non è un nome nuovo sul mercato. Già seguito con attenzione dal Napoli nell’ultima sessione estiva, Comuzzo ha continuato a crescere per rendimento e personalità, attirando ora l’interesse dell’Inter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter su Comuzzo, De Vrij alla Fiorentina: prende forma l’asse con i viola

Leggi anche: Inter-Fiorentina, asse possibile: De Vrij verso Firenze, Comuzzo nel radar

Leggi anche: De Vrij Inter, l’ipotesi addio a gennaio prende quota? La rivelazione di Romano sulla volontà del difensore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter, profilo giovane in difesa? Per l’estate si pensa di piazzare questo colpo in Serie A; Sport Mediaset conferma la nostra indiscrezione: L'Inter è su Comuzzo. La situazione; Paratici flirta con l’Inter, la Fiorentina sogna il rinforzo nerazzurro; Galante: Comuzzo fa comodo anche alla Nazionale. De Vrij? La Fiorentina farebbe un affare.

Galante: "Comuzzo fa comodo anche alla Nazionale. De Vrij? La Fiorentina farebbe un affare" - Intercettato a Firenze durante Pitti Uomo, l'ex difensore Fabio Galante ha parlato così a Radio FirenzeViola di Pietro Comuzzo, uno dei migliori della Fiorentina per prestazioni ... firenzeviola.it