Il Tottenham annuncia Igor Tudor come allenatore ad interim a breve termine

2026-02-14 14:14:00 Breaking news: Il Tottenham ha annunciato la nomina dell’ex allenatore di Juventus, Lazio e Marsiglia Igor Tudor come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. Gli Spurs hanno esonerato Thomas Frank dopo una stagione disastrosa in Premier League, che li lascia a cinque punti dalla zona retrocessione. I rapporti affermavano che il club non era sicuro se perseguire un sostituto permanente o provvisorio per il danese, con Vinai Venkatesham e Johan Lange ufficiali che alla fine si stabilirono su quest’ultimo. Mauricio Pochettino è ancora fortemente favorito per tornare al club in estate, dopo aver adempiuto ai suoi doveri di allenatore dell’USMNT.🔗 Leggi su Justcalcio.com

