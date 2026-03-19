Quanto contante si può prelevare senza essere segnalati? I limiti in banca

In banca, i clienti possono prelevare qualsiasi somma desiderino dal proprio conto senza restrizioni di importo. Non esistono limiti massimi ufficiali stabiliti per i prelievi di contanti. Tuttavia, le banche sono tenute a segnalare prelievi che superano determinate soglie stabilite dalla normativa antiriciclaggio. Questo significa che, anche se non ci sono limiti imposti, i prelievi elevati vengono comunque monitorati dalle autorità.

In banca è possibile ritirare quanto denaro si vuole: non esiste, infatti, un limite massimo al prelievo di contanti dal proprio conto corrente. Scattano, però, le segnalazioni antiriciclaggio nel momento in cui si superano i 10.000 euro al mese. Per le imprese e i professionisti i controlli sono leggermente più stringenti: le segnalazioni scattano quando vengono effettuate operazioni giornaliere superiori a 1.000 euro o 5.000 euro al mese. Quali sono i limiti di prelievo. A condizionare massimali e regole per i prelievi in banca non è una legge universale introdotta dall’alto dal legislatore, ma scaturisce da degli accordi contrattuali che intercorrono tra il singolo cliente e l’istituto bancario per garantire la sicurezza del conto corrente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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