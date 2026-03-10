Curia | nuove nomine e destinazioni per i sacerdoti dell' Agrigentino

La Curia di Agrigento ha annunciato recentemente le nuove nomine di sacerdoti da parte dell’arcivescovo Alessandro Damiano. Tra le destinazioni, don Pastor Mgeni sarà vicario parrocchiale presso la parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini, mentre don Benjamin Mlawa ricoprirà lo stesso ruolo alla parrocchia Santo Spirito di Cattolica. Le nomine riguardano i sacerdoti dell’area agrigentina e sono state comunicate ufficialmente.

L'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, ha fatto nuove nomine e destinazioni di sacerdoti. Eccole nel dettaglio: don Pastor Mgeni vicario parrocchiale della parrocchia Gesù e Maria di Casteltermini; don Benjamin Mlawa vicario parrocchiale della parrocchia Santo Spirito di Cattolica Eraclea; don Emanuele Massimo Musso vicario parrocchiale della parrocchia S. Maria Maddalena di Sciacca; e don Angelo Luca Restivo rettore della chiesa San Giuseppe di Sciacca. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Per operazioni sospette le abbiamo bloccato il conto, se vuole lo riattiviamo subito": 59enne perde 2. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Carnevale a Latina in Quaresima, la Curia risponde: "Nessun benestare dalla Curia"Le precisazioni dopo l'intervento dell'assessore Di Cocco in merito all'evento dei carri che si è tenuto domenica 22 febbraio “Nessun benestare della... Leggi anche: Bergamo, Principe di Napoli in ritardo. «Per le nuove destinazioni» Aggiornamenti e notizie su Curia nuove nomine e destinazioni per i... Discussioni sull' argomento Nomine del 1° marzo; Nuove nomine del Vescovo del mese di marzo; Nomine in diocesi: nuovi decani a Chiusa e in val Badia; Il rebus delle nomine di Leone: la Curia in attesa, il peso di religiosi e figure di centro. Terni. Nomine, Neuroradiologia e Interventistica:All’Ospedale di Terni arrivano nuove nomine e convenzioni esterne per l’abbattimento delle liste d’attesa. Il dg Andrea Casciari ha firmato due nuove nomine che si vanno ad aggiungere a quelle delle ... ilmessaggero.it Parco archeologico del Colosseo. . In diretta dalla Curia Iulia la presentazione del volume "Il modello olivetano di Santa Francesca Romana: il buon governo di vigne, orti e giardini", di Carla Benocci (Ghaleb edizioni). ll volume ricostruisce, con rigore storico e - facebook.com facebook Il rebus delle nomine di Leone: la Curia in attesa, il peso di religiosi e figure di centro - la Repubblica x.com