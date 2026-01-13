Montegrotto | nel 2025 superate le 2.300 ore di volontariato per la Protezione Civile

Nel 2025, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegrotto Terme ha raggiunto oltre 2.300 ore di volontariato, evidenziando un impegno costante e una dedizione significativa alla sicurezza del territorio. Questo bilancio sottolinea l'importanza della collaborazione tra volontari e istituzioni per affrontare le emergenze e garantire la protezione della comunità.

Un bilancio ricco di impegno e dedizione quello tracciato dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Montegrotto Terme per l'anno 2025: ben 2.323 ore complessive di attività al servizio della comunità sampietrina.«Abbiamo sempre più bisogno della Protezione Civile - sottolinea il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Approvata la delibera che istituisce il nuovo elenco territoriale regionale del volontariato di Protezione civile Leggi anche: Catania avvia il nuovo gruppo comunale di volontariato di protezione civile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Montegrotto: nel 2025 superate le 2.300 ore di volontariato per la Protezione Civile. UN NATALE ALL'INSEGNA DELLA CITTADINANZA ATTIVA Sono ritornata a scuola (IC Montegrotto PD). Ho portato il tuo sorriso Titta ( non ancora il mio) , il tuo messaggio d'impegno, i tuoi auguri ai ragazzi, come avresti voluto tu. Era un obbligo solenne che - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.