Montegrotto | nel 2025 superate le 2.300 ore di volontariato per la Protezione Civile

Nel 2025, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Montegrotto Terme ha raggiunto oltre 2.300 ore di volontariato, evidenziando un impegno costante e una dedizione significativa alla sicurezza del territorio. Questo bilancio sottolinea l'importanza della collaborazione tra volontari e istituzioni per affrontare le emergenze e garantire la protezione della comunità.

Un bilancio ricco di impegno e dedizione quello tracciato dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Montegrotto Terme per l'anno 2025: ben 2.323 ore complessive di attività al servizio della comunità sampietrina.«Abbiamo sempre più bisogno della Protezione Civile - sottolinea il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

