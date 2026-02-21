Del Toro è inarrestabile | stacca Tiberi vince e si prende la vetta Gli highlights della sesta tappa dell' Uae Tour

Isaac Del Toro stacca tutti - Tiberi compreso - e arriva a braccia alzate a Jebel Hafeet: guarda gli highlights della sesta tappa dell'Uae Tour. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Antonio Tiberi stacca tutti a Jebel Mobrah ed è leader dell’UAE Tour 2026! Del Toro ed Evenepoel si inchinanoAntonio Tiberi ha conquistato la terza tappa dell’UAE Tour 2026, grazie a una fuga decisiva sulla salita di Jebel Mobrah.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podioIsaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.

Del Toro si prende l'UAE Tour! x.com

Giornata decisiva per l’UAE Tour con il secondo e ultimo arrivo in salita che ci delineerà definitivamente la classifica generale della corsa. - facebook.com facebook