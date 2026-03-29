Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni | investimento da un miliardo e ripartenza a maggio

Venerdì 27 marzo 2026 si è tenuto un annuncio importante riguardante un investimento di un miliardo di euro in un nuovo impianto industriale nella zona di Anagni. L'azienda coinvolta ha comunicato che i lavori di costruzione inizieranno a maggio e che il progetto riguarda la riattivazione di uno stabilimento esistente. La notizia è stata resa nota durante un evento pubblico nella regione del Basso Lazio.

La visita del vicepresidente Erik Lorin Rasmussen nello stabilimento ciociaro segna la fine dell'incertezza: salvi i livelli occupazionali Venerdì 27 marzo 2026 ha rappresentato una giornata cruciale per il futuro industriale del Basso Lazio. I vertici di Novo Nordisk, guidati dal vicepresidente Erik Lorin Rasmussen, hanno varcato i cancelli dello stabilimento ex Catalent di Anagni per comunicare direttamente alla direzione del sito una decisione attesa da mesi: a partire da maggio la produzione ripartirà a pieno regime. Per comprendere la portata di questo annuncio, è necessario riavvolgere il nastro fino all'estate del 2025. In quel periodo, l'impianto di Anagni aveva subìto una brusca frenata, ritrovandosi a operare quasi esclusivamente come terzista per Bristol Myers Squibb. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni: investimento da un miliardo e ripartenza a maggio Articoli correlati Regione e Governo accelerano: avanti il progetto Novo Nordisk ad AnagniSi è conclusa ieri la Conferenza dei servizi istruttoria relativa all’investimento di Novo Nordisk sul sito produttivo di Anagni. Novo Nordisk crolla in borsa dopo flop sperimentazione farmaco antiobesitàMILANO, 23 FEB – Seduta pesante per la multinazionale danese del farmaco Novo Nordisk dopo aver reso pubblici dati deludenti sulla sperimentazione... Una raccolta di contenuti su Novo Nordisk Argomenti discussi: Novo Nordisk riaccende i motori ad Anagni: investimento da un miliardo e ripartenza a maggio. Novo Nordisk. Da maggio si riparte: un miliardo allo stabilimento di AnagniUna stretta di mano, qualche ora di colloquio con la direzione e una notizia che ridà speranze a centinaia di famiglie: Novo Nordisk torna a scommettere su ... fedaiisf.it Novo Nordisk (i danesi di Ozempic) annuncia 9mila licenziamenti, tremano i lavoratori del sito di AnagniScoprendo la molecola che cura il diabete ma miracolosamente fa anche dimagrire, la danese Novo Nordisk due anni fa è diventata la prima società europea per valore di Borsa: un fenomeno che solo nella ... blitzquotidiano.it