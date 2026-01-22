Regione e Governo accelerano | avanti il progetto Novo Nordisk ad Anagni

La Conferenza dei servizi istruttoria si è conclusa ieri, segnando un passo importante per l’investimento di Novo Nordisk ad Anagni. Regione e Governo stanno accelerando le procedure per favorire lo sviluppo del progetto presso il sito produttivo. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di realizzazione, con l’obiettivo di promuovere investimenti e crescita economica nella zona.

Si è conclusa ieri la Conferenza dei servizi istruttoria relativa all'investimento di Novo Nordisk sul sito produttivo di Anagni. Alla riunione, presieduta dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in qualità di commissario straordinario per l'investimento della multinazionale, hanno.

