MotoGp Di Giannantonio in pole ad Austin con record | Bagnaia quarta fila Marquez sesto
Nel Gran Premio delle Americhe di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position con il tempo di 2'00
Fabio Di Giannantonio conquista la pole position nel Gran Premio delle Americhe della classe MotoGP, firmando anche il nuovo record della pista di Austin con il tempo di 2'00"136. Il pilota della Ducati VR46 scatterà davanti a tutti in griglia, precedendo Marco Bezzecchi su Aprilia e Pedro Acosta su Ktm, che completano la prima fila. Prima fila tutta da seguire Prestazione di alto livello per Di Giannantonio, protagonista di un giro perfetto che gli vale il primato e la partenza al palo su uno dei tracciati più tecnici del calendario. Alle sue spalle, Bezzecchi conferma la competitività dell’Aprilia, mentre Acosta continua a mettersi in evidenza con la Ktm. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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