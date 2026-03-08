Union trionfa | 11 vittorie di fila 69-63 ai Dragons

Nella partita giocata ieri sera al Palazzetto di Prato, la squadra dell’Union ha ottenuto la sua undicesima vittoria consecutiva battendo i Dragons con il punteggio di 69-63. L'incontro ha visto le due formazioni affrontarsi in un confronto diretto, con l’Union che ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La sfida si è svolta domenica 8 marzo 2026.

Il parquet del Palazzetto di Prato ha ieri sera, domenica 8 marzo 2026, uno scontro diretto che ha confermato la supremazia della capolista Union. Con un risultato finale di 69-63 a favore degli ospiti, la squadra guidata da Tommaso Paoletti ha registrato l'undicesima vittoria consecutiva, consolidando il proprio dominio nella Serie C. Dall'altra parte, i Dragons hanno subito la terza sconfitta di fila, ma in questa occasione non si è trattato di una prestazione carente quanto di una gara tattica e serrata. L'incontro si è svolto sotto gli occhi di un pubblico numerosissimo, che ha riempito lo stadio fino all'ultimo posto, creando un'atmosfera elettrica tipica dei grandi derby toscani.