Novara auto contro un palo sulla statale 229 | morto un 21enne

Nella notte di domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno, un'auto ha tamponato un palo della luce. L'incidente ha provocato la morte di un giovane di 21 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il conducente. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(Adnkronos) – Incidente nella notte di oggi, domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno (Novara). Un'auto si è schiantata contro un palo della luce. Nella vettura viaggiavano due ragazzi: il passeggero, un ventunenne, è morto sul colpo mentre il conducente, di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola, auto si schianta contro palo, vittima uomo 52enne Auto contro un palo a Nonantola: un morto e quattro feritiNonantola (Modena), 14 febbraio 2026 – Un dramma che è difficile anche solo da immaginare. Contenuti utili per approfondire Novara auto contro un palo sulla... Temi più discussi: Raduno di auto d'epoca per il progetto Dess; Tragedia a Suno: muore un ragazzo di 21 anni in un incid stradale; Bogogno, schianto tra auto e moto sulla provinciale: morto un motociclista di 46 anni; Scontro auto-moto nel Novarese, morto centauro di 46 anni. Auto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 20 anniAuto si schianta contro un palo, muore ragazzo di 20 anni. Secondo le prime informazioni, la vettura procedeva ad alta velocità. laprovinciadibiella.it Schianto all’alba sulla Statale 229: muore a 21 anni, ferito l’amicoQuel tratto della Statale 229 non è nuovo a episodi simili. Negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti mortali, spesso legati all’alta velocità o a perdite di controllo dei veicoli. Un ... giornalelavoce.it Sei di Novara se...(l'originale) - facebook.com facebook Il “sì” miliardario di Silicon Box a Novara è una gran notizia per l’Italia. Di Dario Di Vico x.com