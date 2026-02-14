Auto contro un palo a Nonantola | un morto e quattro feriti

Un’auto si è schiantata contro un palo in via Caselle a Nonantola, causando un morto e quattro feriti. L’incidente si è verificato poco prima delle 18, quando il veicolo ha perso il controllo e ha colpito il palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti dall’auto e trasferito alcuni in ospedale. Purtroppo, uno degli occupanti dell’auto non ce l’ha fatta.

Modena, 14 febbraio 2026 – Un uomo ha perso la vita intorno alle 18 in un incidente stradale avvenuto in via Caselle a Nonantola, nel Modenese. Secondo le le prime informazioni, la vettura sulla quale viaggiava insieme alla sua famiglia è uscita dalla carreggiata finendo contro un palo. Quattro le persone ferite, portate all’ospedale. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbe il coinvolgimento di altre vetture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto contro un palo a Nonantola: un morto e quattro feriti Incidente in Favorita, in auto contro un palo della luce e un albero: morto 18enne Auto in fiamme in un garage, un morto e quattro feriti a Ronco Scrivia Un grave incendio scoppiato in un garage di Ronco Scrivia ha coinvolto un’auto ibrida, causando un morto e quattro feriti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Auto contro un palo in via Nenni; Auto sbatte contro un palo a Ispra: soccorso un giovane di 21 anni; Incidente a Quartu: auto contro un palo sulla rotonda di La Marinella, un ferito in ospedale; Auto contro il palo della luce. Auto contro un palo a Nonantola: un morto e quattro feritiModena, 14 febbraio 2026 – Un uomo ha perso la vita intorno alle 18 in un incidente stradale avvenuto in via Caselle a Nonantola, nel Modenese. Secondo le le prime informazioni, la vettura sulla quale ... ilrestodelcarlino.it Ispra, auto contro palo della luce: ragazzo di 21 anni finisce al pronto soccorsoE' successo questa mattina presto in via Fermi. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici della società elettrica ... varesenoi.it Paura in via Galileo Galilei: palo della luce crolla su un’auto In via Galileo Galilei a Taranto un palo della luce è crollato su un’auto senza causare feriti. Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio a Taranto, dove intorno alle 14.15 un palo dell’illumina facebook