Incidenti sulle strade | ferita anche una 17enne

Nella serata di ieri, sulla strada tra Luzzara e Guastalla, si è verificato un incidente tra una Toyota Rav e una Fiat Bravo. Durante l’incidente, una 17enne è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto sull’argine del Po, vicino al ponte tra i due comuni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. Nella prima serata di ieri sull’argine del Po, tra Luzzara e Guastalla, all’altezza del ponte sul Po, si sono scontrate una Toyota Rav e una Fiat Bravo, con uno dei veicoli che è finito sull’erba dello spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, con i vigili del fuoco. I conducenti delle due vetture sono stati medicati sul posto e poi accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale. Entrambi hanno riportato vari traumi, ma non risultano in condizioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidenti sulle strade: ferita anche una 17enne Leggi anche: Sicurezza sulle strade. Incidenti in calo, giù anche morti e feriti Leggi anche: In sei mesi quasi 2mila incidenti e 16 morti, la Prefettura richiama l'attenzione anche sulle condizioni delle strade messinesi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incidenti sulle strade: ferita anche una 17enne; Incidente tra auto e scooter in piazza Garibaldi: ferita una ragazza; Scontro fra due auto e una si ribalta: donna incastrata nell’abitacolo, d’urgenza in ospedale; Auto si ribalta a Campolasta: ferita la conducente. Minorenne investita sulle strisce a Olmo - Si tratta di una 17enne a Olmo sulla Strada regionale 71 dove a rimanere ferito è stata ... lanazione.it

Frontale sulla Provinciale a Eupilio: almeno quattro feriti - o scontro tra due auto lungo la Strada Provinciale in località Penzano ha fatto scattare l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. quicomo.it

Incidente stradale a Bari, perdono la vita un motociclista e un pedone - Un 17enne e un 18enne sono morti, e un'altra persona è rimasta ferita, in un incidente stradale avvenuto questa mattina ... notizie.tiscali.it

Donna gravemente ferita dopo l'incidente di un sospetto durante un inseguimento dell'HCSO

Ancora controlli, ancora sanzioni e ancora incidenti sulle strade di Verona. Il bilancio complessivo parla di 41 persone identificate e 378 veicoli controllati nelle ultime 24 ore. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.