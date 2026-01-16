Incidenti sulle strade | ferita anche una 17enne

Nella serata di ieri, sulla strada tra Luzzara e Guastalla, si è verificato un incidente tra una Toyota Rav e una Fiat Bravo. Durante l’incidente, una 17enne è rimasta ferita. L’incidente è avvenuto sull’argine del Po, vicino al ponte tra i due comuni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti.

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa. Nella prima serata di ieri sull’argine del Po, tra Luzzara e Guastalla, all’altezza del ponte sul Po, si sono scontrate una Toyota Rav e una Fiat Bravo, con uno dei veicoli che è finito sull’erba dello spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, con i vigili del fuoco. I conducenti delle due vetture sono stati medicati sul posto e poi accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del vicino ospedale. Entrambi hanno riportato vari traumi, ma non risultano in condizioni preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

