Martedì sera a Oslo si svolge l’amichevole tra Norvegia e Svizzera, una delle partite internazionali previste nel calendario. La gara si gioca in una giornata in cui, oltre ai playoff per i mondiali, sono in programma numerosi incontri amichevoli tra diverse nazionali. Le formazioni, le quote e i pronostici sono stati già annunciati e analizzati dagli esperti del settore.

Oltre ai playoff per uli mondiali, martedì vanno in scena anche diverse amichevoli internazionali, tra cui quella tra Norvegia e Svizzera, in programma Oslo. Affrontano due formazioni che si sono già qualificate per la coppa del mondo e che si preparano per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento. La Norvegia ha chiuso in vetta il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Norvegia-Svizzera (Amichevole, 31-03-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a FoxboroughAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente.

Spagna-Serbia (Amichevole, 27-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso all’Estadio de la CeramicaMentre tante squadre si giocheranno in questi giorni la possibilità di partecipare al prossimo mondiale, la Spagna può serenamente vivere un incontro...

Contenuti e approfondimenti su Norvegia Svizzera Amichevole 31 03 2026...

Temi più discussi: Anche la maglia da trasferta della Svizzera è ispirata al passaporto; Nazionali, Akanji, Dumfries e De Vrij in campo con Svizzera e Olanda; Mondiali 2026: ecco la nuova maglia da trasferta della Svizzera; Niente amichevole in casa dell'Olanda per Erling Haaland.

Pronostico Norvegia-Svizzera: dilemma Haaland nella sfida delle ambizioni mondialiNorvegia-Svizzera è un'amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming. ilveggente.it

Anche la maglia da trasferta della Svizzera è ispirata al passaportoDopo la prima maglia della Svizzera ispirata alla copertina, anche quella da trasferta si rifarà al design del passaporto elvetico. Puma e l’ASF hanno infatti presentato la divisa che debutterà nell’a ... rsi.ch

In attesa di Norvegia-Svizzera, la Croazia di Moro si è aggiudicato il primo derby rossoblù contro la Colombia di Lucumí - facebook.com facebook

#Svizzera, Manuel #Akanji convocato per le amichevoli contro Germania e Norvegia. x.com