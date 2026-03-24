Mercoledì sera al Gillette Stadium di Foxborough si svolge un'amichevole tra il Brasile, allenato da Ancelotti, e la Francia, guidata da Deschamps. L'incontro vede due nazionali di alto livello, con entrambe le squadre che si preparano per le competizioni future. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, mentre i pronostici indicano una sfida equilibrata tra le due selezioni.

Amichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Per Ancelotti prima sfida di cartello in preparazione al mondiale nordamericano che vede come sempre i pentacampeones tra i favoriti per la vittoria finale. Mancano però tante stelle nei convocati tra cui Neymar, Alisson, Rodrygo e Militao. I Bleus sono la nazionale al momento più forte al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a Foxborough

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