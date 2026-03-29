Non solo Renoir alla Magnani Rocca di Mamiano rubati anche un Cezanne e un Matisse

Nella struttura espositiva di Mamiano di Traversetolo sono stati sottratti tre dipinti, tra cui un’opera di Renoir, oltre a un Cezanne e un Matisse. Il furto è stato scoperto durante un controllo di routine, e le autorità hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare le opere trafugate. La notizia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle collezioni artistiche.

Indagano i carabinieri. I tre dipinti, di enorme valore, sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo Non solo Renoir, alla "Magnani Rocca" di Mamiano di Traversetolo sono stati rubati anche un Cezanne e un Matisse. Un furto pazzesco, ai danni di opere d'arte dal valore artistico ed economico molto ingente. I tre dipinti sono stati rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo. Il furto riguarda il dipinto "Les Poissons" di Pierre-Auguste Renoir, la "Natura morta con ciliegie" di Paul Cezanne, dipinta nel 1890 e "Odalisca sulla terrazza", acquatinta su carta del 1922 di Henri Matisse. I ladri si sono introdotti nella struttura forzando il portone d'ingresso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Non solo Renoir, alla "Magnani Rocca" di Mamiano rubati anche un Cezanne e un Matisse Articoli correlati Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Leggi anche: Rubati un Renoir, un Cezanne e un Matisse dalla Fondazione Magnani Rocca: il maxi furto nel Parmense Contenuti utili per approfondire Magnani Rocca Temi più discussi: Quadro di Renoir rubato da Villa Magnani. Il furto dell'opera da milioni di euro; Cosa vedere a Parma nel 2026: le mostre più belle e un weekend da flaneur - Parma; Acerra, la disfida di Virgilio compie 10 anni: in gara 64 studenti di 4 regioni italiane; Ultime notizie | Ultim'ora oggi, 22 marzo: urne aperte per il Referendum giustizia, quando e come si vota. Maxi furto di opere d'arte alla Magnani Rocca, rubato non solo il Renoir ma anche un Cezanne e un MatisseClamoroso colpo alla Fondazione Magnani Rocca. Emergono particolari sul maxi furto di opere d'arte a Mamiano. Infatti non è stato rubato solo il Renoir Les Poissons come riferito in un primo momento ... gazzettadiparma.it Rubati un quadro di Renoir, di Cezanne e di Matisse alla 'Magnani Rocca' nel ParmenseLa Fondazione Magnani-Rocca, dove sono stati rubati tre quadri di Renoir, Cezanne e Matisse, è una delle più importanti istituzioni artistiche d'Italia. La Villa dei Capolavori, sede della Fondazione ... ansa.it Sono stati rubati dei quadri di Renoir, Cézanne e Matisse dal museo della Fondazione Magnani Rocca, in provincia di Parma x.com Furto alla Fondazione Magnani Rocca nel Parmense, rubato il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Sottratti anche un Cézanne e un Matisse, i quadri valgono diversi milioni di euro - facebook.com facebook