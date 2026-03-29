La Juventus continua a muoversi sul mercato, concentrandosi non solo su Carnesecchi, ma anche su un altro giocatore dell’Atalanta. La società bianconera ha manifestato interesse nei confronti di un atleta dell’attuale rosa nerazzurra, con trattative ancora in corso. La volontà di rafforzare la squadra si combina con le operazioni di mercato in atto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle prossime mosse.

In casa Juventus tiene ancora banca il calciomercato: ecco l’ultima pazza idea in vista della prossima stagione. Prima la qualificazione alla prossima Champions League e poi una grande campagna acquisti. La Juventus si è data delle priorità e, a otto turni dal termine del campionato, non sono più ammessi passi falsi in campionato per non compromettere ulteriormente la volata per il quarto posto. Ederson (AnsaFoto) – Calciomercato.it La dirigenza di corso Galileo Ferraris vuole regalare a Luciano Spalletti un grandissimo nome a centrocampo e in queste ore si sta tornando a parlare di un profilo già accostato in passato proprio alla Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Carnesecchi: Juve forte su un altro big dell’Atalanta

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