Calciomercato Atalanta | novità importanti su Lookman! Ma non solo lui un altro big nerazzurro potrebbe partire negli ultimi giorni

L’Atalanta è al centro delle ultime ore di mercato. Nuovi movimenti sono in arrivo, soprattutto sul fronte Lookman, che potrebbe lasciare Bergamo. Non solo lui: un altro giocatore importante della rosa potrebbe partire nelle prossime giornate. La società lavora per gestire le trattative, mentre i tifosi restano in attesa di sviluppi concreti.

Il calciomercato invernale si infiamma intorno a Davide Frattesi.

Atalanta | Cessioni Lookman, Samardzic e Sulemana: triplo verdetto per gennaio!Calciomercato Atalanta – A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Champions League tra USG ed Atalanta, arrivano aggiornamenti importantissimi sul mercato in uscita della Dea. L’Amministrato ... fantamaster.it

calciomercato atalanta novità importantiIl Milan su Mateta: servono 35 milioni. La Juventus insiste per Kolo Muani: Spalletti lo vuole subito. Napoli su Sulemana dell'AtalantaCALCIOMERCATO - Secondo La Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero deciso di accelerare per l'attaccante francese del Crystal Palace. eurosport.it

