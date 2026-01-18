Ederson Juve non solo i bianconeri sul centrocampista dell’Atalanta | sondaggio di un altro club L’indiscrezione
L’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per Ederson Juve, centrocampista dell’Atalanta. La situazione di mercato del giocatore sta attirando l’interesse di diversi club, oltre alla Juventus. Questa indiscrezione conferma l’attenzione verso il profilo del brasiliano, che potrebbe essere coinvolto in future trattative. Seguiranno aggiornamenti in merito alle eventuali offerte e sviluppi sulla sua futura destinazione.
Ederson Juve, l’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per il centrocampista brasiliano. Un testa a testa destinato a durare diverso tempo. Il calciomercato invernale del 2026 si accende attorno a uno dei profili più dinamici e seguiti della Serie A. Al centro delle trame internazionali troviamo Ederson. Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta è finito prepotentemente nel mirino delle big, non solo in Italia. Alfredo Pedullà ha svelato di un sondaggio dell’Atletico Madrid per Ederson ma da approfondire con la Dea, segnale che i “Colchoneros” di Simeone sono pronti a fare sul serio per strappare il giocatore brasiliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ederson Juve, si complica la pista per il centrocampista: su di lui si è inserito con forza un altro club. Le ultime sul brasiliano
La Juventus continua a seguire Ederson dell’Atalanta, ma la trattativa si complica a causa dell’interesse di un altro club. Restano aggiornamenti sulla possibilità di portare il centrocampista brasiliano in bianconero, mentre la situazione si fa più articolata. Ecco le ultime novità sulla situazione di Ederson, un nome che rimane tra i più discussi in casa Juve.
Leggi anche: Ederson alla Juve: c’è traffico per il centrocampista dell’Atalanta! Altri due club si uniscono alla corsa, ecco lo scenario per il futuro del brasiliano
#Ederson #Juve Spunta un nuovo ostacolo x.com
#Ederson #Juve Spunta un nuovo ostacolo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.