Ederson Juve non solo i bianconeri sul centrocampista dell’Atalanta | sondaggio di un altro club L’indiscrezione

L’Atletico Madrid ha effettuato un sondaggio per Ederson Juve, centrocampista dell’Atalanta. La situazione di mercato del giocatore sta attirando l’interesse di diversi club, oltre alla Juventus. Questa indiscrezione conferma l’attenzione verso il profilo del brasiliano, che potrebbe essere coinvolto in future trattative. Seguiranno aggiornamenti in merito alle eventuali offerte e sviluppi sulla sua futura destinazione.

