Non si ferma all’alt e travolge un agente grosso rischio per i fedeli in processione

A Gallipoli, un’auto non si è fermata all’alt della polizia locale e ha travolto un agente. L’incidente si è verificato mentre i fedeli transitavano in via XX Settembre durante la processione dell’Addolorata. L’auto avrebbe potuto finire sui partecipanti alla processione se non fosse stato per l’impatto con lo scooter della polizia.

È accaduto a Gallipoli, in via XX Settembre. Il conducente di una Panda, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Per l’operatore di polizia locale prognosi di sette giorni GALLIPOLI – Senza l’impatto con lo scooter della polizia locale quell’auto sarebbe probabilmente finita sui fedeli che in quegli istanti transitavano in via XX Settembre, a Gallipoli, per la processione dell’Addolorata. E le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi. Altri agenti sono riusciti a fermare l’uomo, un 65enne, in attesa dell’arrivo sul posto di una volante del commissariato di Gallipoli, a cui sono stati affidati i rilievi dell’incidente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Non si ferma all’alt e travolge un agente, grosso rischio per i fedeli in processione Articoli correlati Leggi anche: Non si ferma all'alt e travolge un agente, ma rischio evitato per i fedeli in processione Diciottenne non si ferma all'alt della polizia, nella fuga travolge due autoIeri la polizia ha arrestato un 18enne napoletano, con precedenti di polizia, per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Tutto quello che riguarda Non si ferma all'alt e travolge un... Temi più discussi: Contromano sui Bastioni a Milano, non si ferma all'alt della polizia e finisce contro un'altra Volante: arrestata; Ecco come si ferma il Bodo: lo Sporting dà una lezione all'Inter; Ospedali saturi e territorio assente: la tempesta perfetta che minaccia il SSN. Report Nursing Up; Travolge due donne con la Jeep, 46enne arrestato per omicidio stradale. Catania, non si ferma all’alt e rischia di travolgere un poliziotto: arrestato 28enneLa Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 28 anni che, nei giorni scorsi, non si è fermato ad un posto di controllo, in piazza Mancini Battaglia, rischiando di travolgere uno dei poliziotti che ... catania.liveuniversity.it Non si ferma all’alt e rischia di travolgere un poliziotto: arrestato 28enne a CataniaNotte di ordinaria follia a Catania. Non si sarebbe fermato al posto di controllo ... msn.com Anche Rio si ferma a guardare Eleonora Bertoli - facebook.com facebook Il Comune ferma l’ambulanza: «Ci sono criticità» - Il Giunco x.com