Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Traversetolo dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e averla minacciata con una spranga. L’arresto è stato eseguito in seguito alla segnalazione di comportamenti aggressivi e di un’ulteriore violazione delle misure restrittive imposte dal tribunale.

Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri di Traversetolo per aver violato la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del contestuale divieto di avvicinamento alla moglie convivente. L’uomo è stato anche denunciato per estorsione e maltrattamenti in famiglia. I fatti risalgono alla sera del 21 marzo: una pattuglia è intervenuta nella casa per una lite in famiglia, con il 40enne che ha continuato ad essere aggressivo, minacciando ripetutamente la moglie nonostante la presenza dei Carabinieri. Il 40enne è stato portato in caserma ed è scattato l’allontanamento, ma neanche 48 ore dopo la stessa pattuglia è stata chiamata per un intervento urgente: alcuni vicini erano dovuti scendere nel cortile in difesa della donna, che stava cercando di ripararsi da un tentativo di aggressione da parte del marito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Non rispetta il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e la minaccia con una spranga: arrestato 40enne

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