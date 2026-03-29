Gli Stati Uniti non hanno ancora intrapreso azioni militari dirette per proteggere lo Stretto di Hormuz, considerato una via strategica per il traffico energetico mondiale. Questa zona è fondamentale per il transito di petrolio e gas, ma finora gli Stati Uniti si sono limitati a strumenti diplomatici o di supporto alle forze locali. Nessun intervento militare è stato avviato per conquistare o controllare direttamente l’area.

Lo Stretto di Hormuz ha una grande importanza per il traffico energetico globale. Gli Stati Uniti non hanno tuttavia ancora tentato un’operazione militare diretta per garantirne la sicurezza. La chiusura parziale del passaggio, causata dagli attacchi iraniani a navi commerciali, ha innescato una crisi energetica internazionale, ma Washington continua a muoversi con cautela. Dietro questa apparente esitazione si nasconde una valutazione complessa dei rischi militari, politici e logistici legati a un eventuale intervento su larga scala. Gli Usa e lo Stretto di Hormuz. Come ha spiegato in un lungo approfondimento il portale Asia Times, garantire la sicurezza dello stretto non significa semplicemente controllare il mare, ma richiede il dominio anche delle aree costiere circostanti, in particolare lungo la sponda iraniana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Non osa conquistare lo Stretto di Hormuz”: ecco cosa frena gli Usa

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