Hormuz ecco il piano di Italia Gran Bretagna e Germania L' Iran mina lo Stretto ecco cosa succede

Ogni giorno la sua pena. E sullo Stretto di Hormuz, arteria vitale per il commercio energetico mondiale, ogni giorno la pena si fa più grande. L’ultima tegola è caduta ieri: secondo l’Intelligence Usa, l’Iran si appresta a disseminare mine lungo la rotta marittima dove ogni giorno transitano ben 20 milioni di barili di petrolio. Il canale di Hormuz è diventato il centro nevralgico del conflitto in Medio Oriente, probabilmente lo è stato sin dal principio considerando gli interessi che si muovono in questo lembo di terra e di mare che si snoda tra l'Iran, l'Oman e gli Emirati Arabi. Lunedì il blocco di Hormuz è stato tra i protagonisti della call tra la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

