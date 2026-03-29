Neymar rimane l’unico calciatore senza partecipare a un Mondiale tra le grandi stelle internazionali. Con un valore di mercato tra i più alti al mondo, è considerato da molti brasiliani un simbolo del calcio nazionale. È stato l’unico a confrontarsi direttamente con Messi e Ronaldo durante le competizioni, e negli ultimi anni c’è stato un movimento che ha spinto per il suo reinserimento nella nazionale.

In un Mondiale a 48 squadre con rose da 26 calciatori non c'è rischio di perderti una stella. Ci saranno Bellingham e Mbappé, Rodri e Vinicius, il Pallone d'oro presente Dembelé e il pallone d'oro futuro Yamal, ci saranno Ronaldo a 41 anni a caccia di una last dance e Messi a 38 da campione uscente, ci saranno i migliori africani (Salah e Hakimi) e i migliori asiatici (Son e Mitoma), ci sarà persino Haaland che fino a qualche anno fa era la star a più alto rischio di mancata partecipazione ma che attorno a sé ha visto crescere una Norvegia che fa paura e s'è mangiata l'Italia. Eppure in questa sorta di Royal Rumble del pallone c'è un gigantesco convitato di pietra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non c'è la Disney senza Topolino": il caso Neymar, unica stella senza Mondiale

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