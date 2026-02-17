Topolino 3665 presenta I Tre Forchettieri | la nuova parodia Disney

Nel numero di Topolino 3665, viene pubblicata la nuova parodia Disney intitolata “I Tre Forchettieri”. La storia, scritta da Badino e Perina, rielabora il celebre romanzo di Dumas in chiave divertente. La rivista include anche illustrazioni dettagliate che catturano l’attenzione dei lettori più giovani.

Su Topolino 3665 arriva “I Tre Forchettieri”, la parodia Disney del romanzo di Dumas firmata da Badino e Perina. In edicola dal 18 febbraio. MILANO – Sul numero 3665 di Topolino, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 febbraio, debutta “I Tre Forchettieri”, la nuova e irresistibile parodia Disney ispirata al capolavoro di Alexandre Dumas. Una storia in due puntate che celebra il grande romanzo d’avventura con lo stile, l’umorismo e la fantasia tipici del mondo di Topolino. La sceneggiatura è firmata da Sergio Badino, mentre i disegni portano la firma di Alessandro Perina. La cover del numero, dedicata proprio alla parodia, è realizzata da Francesco D’Ippolito e Andrea Cagol. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

