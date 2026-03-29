Nella seconda puntata del Serale di “Amici di Maria De Filippi” trasmessa il 28 marzo su Canale 5, si è aperta con un omaggio a Gino Paoli, scomparso il 24 marzo all'età di 91 anni. Durante la puntata, Zendaya si è rivolta ai ragazzi dicendo che non parlano la stessa lingua e che non si sono mai incontrati, ma ha manifestato orgoglio nel guardarli. È stato eliminato il ballerino Simone.

La seconda puntata del Serale di “Amici di Maria De Filippi “, andato in onda ieri 28 marzo su Canale 5, ha preso il via con un doveroso omaggio a Gino Paoli – scomparso lo scorso 24 marzo a 91 anni. Il corpo di ballo dello show ha ballato sulle note de “Il cielo in una stanza”. Eliminato il ballerino Simone (“È stato sicuramente un percorso di crescita, quindi sono contento”). Al ballottaggio finale finiscono le due cantanti Valentina Pesaresi e Caterina Lumina. Secondo l’insindacabile giudizio di Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurato speciale, finisce in parità, come ha annunciato alle dirette interessate Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Noi non parliamo la stessa lingua, non ci siamo mai incontrati, eppure ho provato orgoglio guardandovi”: così Zendaya ai ragazzi di Amici 25. Eliminato il ballerino Simone

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