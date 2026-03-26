Amici 25 chi è Simone Galante | curiosità su età altezza e Instagram del ballerino

Simone Galante è un ballerino partecipante alla versione 25 di Amici. Ha circa 30 anni e un’altezza di circa 180 centimetri. È attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove condivide contenuti legati alla sua attività artistica. La sua carriera include performance di break dance, danza moderna e prime esibizioni durante il Serale del programma.

Simone Galante: età, altezza, Instagram e carriera del ballerino di Amici 25 tra break dance, modern e prime esibizioni al Serale. Con l’inizio del Serale di Amici 25, tra i protagonisti che stanno conquistando il pubblico c’è Simone Galante, 21enne romano. Ballerino moderno e hip hop, esperto in break dance, Simone è entrato nella scuola a fine gennaio 2026 e fa parte della squadra di Veronica Peparini, portando energia, tecnica e un curriculum già ricco di esperienze professionali. La scuola di Amici 25 continua a evolversi con l’arrivo di nuovi talenti e tra le novità spicca Simone Galante, 21enne romano. Uno degli ultimi ballerini ad essere entrati nella scuola, Simone ha fatto il suo ingresso a fine gennaio 2026, solo un paio di mesi prima della fase del Serale, entrando a far parte della squadra di Veronica Peparini. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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