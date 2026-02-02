Darren Aronofsky ha tradito il cinema | tutti contro la sua nuova serie IA

Darren Aronofsky si trova nel mirino delle critiche dopo aver lanciato la sua ultima serie, realizzata quasi interamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La reazione è stata immediata e forte, con molti addetti ai lavori che accusano il regista di aver tradito il cinema tradizionale. La serie, presentata di recente, ha diviso pubblico e critica, e ora si discute molto sulla sua reale qualità e sul futuro delle produzioni televisive.

Dopo la presentazione della serie, la critica internazionale e americana si è scagliata all'unisono contro la nuova creatura concepita sfruttando in buona parte l'intelligenza artificiale Nelle ultime ore, Darren Aronofsky è finito in una bufera mediatica per via della sua ultima creazione, una serie interamente concepita con strumenti di intelligenza artificiale. Il regista ha realizzato una serie web animata in più parti con lo studio di intelligenza artificiale Primordial Soup, intitolata On This Day. 1776, che ricrea momenti della guerra d'indipendenza americana. La serie di cortometraggi combina "strumenti cinematografici tradizionali e capacità emergenti di intelligenza artificiale", tra cui quelle della divisione DeepMind AI di Google, per raccontare le storie della guerra d'indipendenza.

