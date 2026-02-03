Darren Aronofsky torna al centro delle polemiche. Questa volta, il regista di “Il cigno nero” ha prodotto una serie usando l'intelligenza artificiale, in collaborazione con Google. Ma il risultato non convince affatto: i critici la definiscono “sbobba” e criticano aspramente la qualità del prodotto. Aronofsky, noto per i suoi film intensi, si trova ora sotto i riflettori per una scelta che non ha incontrato il favore di pubblico e critica.

Il regista di “Il cigno nero” ha uno studio specializzato in collaborazione con Google, ma per la critica il risultato è comunque “sbobba” Il regista statunitense Darren Aronofsky ha costruito la propria carriera grazie a drammi psicologici sofisticati, che si sviluppano attorno a personaggi complessi, tormentati e a volte anche inquietanti, come quelli di Requiem for a Dream, Il cigno nero e The Whale. Adesso però sta ricevendo pesanti critiche per la serie di brevi video fatti dal suo studio di intelligenza artificiale: per Stuart Heritage del Guardian è «terribile, imbarazzante, brutta come il peccato», mentre per Angie Han, critica televisiva all’Hollywood Reporter, mostra che «una sbobba di alta qualità fatta con l’AI è pur sempre sbobba fatta con l’AI». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Darren Aronofsky ha fatto una serie con l’AI, e non è piaciuta per niente

