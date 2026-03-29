No Kings negli Usa 9 milioni di persone contro Trump che viene attaccato anche da Springsteen e De Niro

Negli Stati Uniti, circa nove milioni di persone hanno partecipato a proteste contro l’ex presidente, che ha subito anche critiche da parte di artisti come Bruce Springsteen e Robert De Niro. Le manifestazioni si sono svolte in diverse città, coinvolgendo cittadini di varie età e provenienze. Tra gli eventi, alcune marce sono state organizzate per esprimere dissenso nei confronti delle recenti azioni politiche dell’ex presidente.

Svariate le manifestazioni organizzate dal movimento popolare “No Kings” che si sono svolte in tantissime città di tutto il mondo, dall’Italia all’Europa, fino agli Stati Uniti. Soprattutto in America i manifestanti hanno protestato contro l’operato di Donald Trump, coinvolgendo anche stelle ormai diventate attivisti come Bruce Springsteen e Robert De Niro. Manifestazioni "No Kings" negli Stati Uniti: in piazza contro Trump Da Roma a Israele, le città contro le guerre Il contributo di Springsteen e De Niro Manifestazioni “No Kings” negli Stati Uniti: in piazza contro Trump Migliaia e migliaia di manifestanti hanno protestato nelle principali città degli Stati Uniti, unendosi alle marce e ai cortei organizzati dal movimento “No Kings” in vari luoghi del mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - No Kings negli Usa, 9 milioni di persone contro Trump che viene attaccato anche da Springsteen e De Niro Articoli correlati Leggi anche: De Niro e Springsteen in piazza contro Trump: “Milioni di noi dicono basta ai re” New York, Robert De Niro contro Trump a manifestazione 'No Kings': "Deve essere fermato"L’attore Robert De Niro è apparso sabato durante la manifestazione “No Kings” a New York, mentre milioni di persone negli Stati Uniti e in diversi... Contenuti utili per approfondire Kings negli Temi più discussi: No Kings, da New York al Minnesota, gli Usa protestano contro Donald Trump. FOTO; In migliaia negli Usa per il No kings, 'Trump a casa'; Il movimento No Kings lotta contro chi vuole pieni poteri. Negli Usa e non solo; L’America in piazza contro Trump, oggi 3.100 manifestazioni No Kings. Massicce proteste No Kings negli Usa: otto milioni mobilitati in oltre 3.300 eventiLa giornata del 28 marzo ha visto milioni di persone scendere in strada nelle oltre 3.300 manifestazioni No Kings: numeri, confronto e possibili ripercussioni ... notizie.it In migliaia negli Usa per il No kings, 'Trump a casa'In migliaia negli Stati Uniti hanno attraversato le strade delle principali città americane in imponenti proteste contro il presidente Donald Trump, unendosi alle marce e ai cortei organizzati in vari ... ansa.it "No Kings", proteste contro la guerra in MO in tutto il mondo, fra cui Francia e Grecia; negli Usa 9mln di partecipanti - VIDEO x.com Otto milioni di persone sono scese in strada negli Stati Uniti per protestare contro il presidente Trump. I numeri sono diffusi dagli organizzatori del movimento No Kings che ha visto 3300 proteste e raduni in ognuno dei 50 stati Usa. Cortei che la casa Bianca h - facebook.com facebook