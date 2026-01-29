Bruce Springsteen pubblica Streets of Minneapolis una canzone contro l' ICE e il terrore di Stato

Bruce Springsteen torna a far sentire la sua voce con una canzone inedita, “Streets of Minneapolis”. In pochi giorni, il musicista ha scritto e inciso il brano, dedicandolo alla città e ai vicini immigrati. La canzone denuncia le azioni dell’ICE e il terrore che provoca tra le comunità locali. Springsteen ha voluto ricordare anche due cittadini uccisi dagli agenti dell’ente di immigrazione, dando così voce a chi spesso resta inascoltato.

In una dichiarazione diffusa insieme all'uscita del brano, Springsteen ha spiegato l'urgenza del gesto: «Ho scritto questa canzone sabato, l'ho registrata ieri e ve la pubblico oggi in risposta al terrore di Stato che si sta abbattendo sulla città di Minneapolis. È dedicata alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Restate liberi, Bruce Springsteen». Streets of Minneapolis si apre in forma quasi acustica, per poi esplodere in un arrangiamento a piena band. Al suo interno compaiono anche momenti pensati per essere cantati insieme dal pubblico, o meglio, scanditi come uno slogan, con il coro «ICE fuori da Minneapolis».

