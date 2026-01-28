Bruce Springsteen contro il terrore di Stato dell' Ice | ecco la canzone ' Streets of Minneapolis'

Roma – Dalle strade di Filadelfia a quelle di Minneapolis. "Sabato ho scritto questa canzone, ieri l'ho registrata e oggi l'ho pubblicata in risposta al terrore di Stato”, scrive Bruce Springsteen sui suoi canali social. Sabato 24 gennaio due agenti dell’Ice (ora sospesi) hanno sparato una decina di colpi di pistola e ucciso Alex Pretti, infermiere di 37 anni che protestava contro i rastrellamenti della United States Border Patrol. Nella ultime settimane l’amministrazione di Donald Trump ha schierato migliaia di agenti federali per una vasta operazione contro l’immigrazione illegale. Il 7 gennaio un agente dell’Ice –Jonathan Ross – aveva già ammazzato a Minneapolis la 37enne Renée Nicole Good, poetessa e madre di tre figli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bruce Springsteen ha scritto e registrato in fretta una canzone, "Streets of Minneapolis", per rispondere alle tensioni nella città.

Bruce Springsteen torna a parlare di ingiustizie con il suo nuovo brano 'Streets of Minneapolis'.

