Q ualche anno fa, in un’intervista a iO Donna, Vittoria Puccini si era un po’ lamentata di aver ricevuto in precedenza poche proposte di ruoli divertenti. Dopo serie tv e film intensi e drammatici – da 18 regali a Non mi lasciare – l’occasione era finalmente arrivata con Vicini di casa, dov’era la compagna annoiata di un altrettanto stanco Claudio Bisio. “FolleMente” chic. 5 outfit da copiare alle attrici del film, da Vittoria Puccini a Pilar Fogliati X Leggi anche › Vittoria Puccini: «E ora voglio farvi ridere» Il nostro incontro era avvenuto proprio per quel film, che segnava un importante cambio di rotta. Da allora, l’attrice fiorentina è stata chiamata in altre commedie, come il fortunato Follemente, di Paolo Genovese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel nuovo film di Carlo Verdone, Scuola di seduzione, dal 1° aprile su Paramount+, Vittoria Puccini è una donna che per riconquistare il marito vuole imparare a essere più attraente. Lei però nella vita si ritiene “più pratica che romantica”. Non ama festeggiare gli anniversari, e ci ha detto la sua su un possibile matrimonio

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